DAX24.324 +0,1%ESt505.481 +0,4%Top 10 Crypto15,85 +1,2%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.089 +0,3%Euro1,1596 -0,1%Öl67,53 -0,2%Gold3.330 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Palantir A2QA4J Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Powell-Rede: DAX stabil -- Zoom steigert Umsatz - Gewinn unter Prognosen -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Lufthansa, BYD, Novo Nordisk, DHL, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Commerzbank-Aktie unter Druck: Kurzfristiger Abverkauf setzt sich fort Commerzbank-Aktie unter Druck: Kurzfristiger Abverkauf setzt sich fort
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mittwoch 18 Uhr live: So investierst Du mit ETFs erfolgreich in Aktien ohne schlaflose Nächte - Jetzt Plätze sichern!

Aktien Europa: Lethargie vor Powell-Rede hält an - 'Footsie' erneut auf Rekord

22.08.25 12:06 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die wichtigsten kontinentaleuropäischen Aktienindizes haben nach der jüngsten Konsolidierung am Freitag wieder nach oben gefunden. Allerdings hielten sich die Kursgewinne hier ebenso in Grenzen wie in London. Wenige Stunden vor einer Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell beim Notenbankentreffen in Jackson Hole war die Kaufbereitschaft überschaubar.

Wer­bung

Um die Mittagszeit schaffte der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ein Plus von 0,29 Prozent auf 5.478 Punkte. Für den Schweizer SMI ging es um 0,19 Prozent auf 12.264 Punkte bergauf. Dem britischen FTSE 100 ("Footsie") reichte ein minimaler Anstieg für einen neuen Rekord - zuletzt gewann er 0,03 Prozent auf 9.312 Punkte.

Die Märkte preisen bereits mit einer hohen Wahrscheinlichkeit für Mitte September die erste US-Leitzinssenkung 2025 sowie vor dem Jahresende eine weitere Senkung ein. Jüngste Aussagen von US-Währungshütern mahnen indes etwas zur Vorsicht. So sagte Beth Hammack, Chefin der lokalen Notenbank von Cleveland, dass sie nicht für eine geldpolitische Lockerung stimmen würde, wenn die Sitzung schon unmittelbar anstünde. Weitere Notenbanker hatten sich am zuletzt ähnlich zurückhaltend geäußert.

Die Märkte erschienen vor der Powell-Rede zu optimistisch, was die US-Geldpolitik angehe, warnte Rajeev De Mello, verantwortlich für die Anlageentscheidungen bei der Investmentgesellschaft Gama Asset Management. Er gehe davon aus, dass die Notenbank eine vorsichtige, datengestützte Haltung beibehalten werde.

Wer­bung

Im marktbreiten Stoxx Europe 600 waren die Bewegungen vor dem Wochenende ebenfalls moderat. Mit am besten entwickelten sich die Chemietitel. Als Zugpferd erwies sich das Kursplus von 5,1 Prozent bei Akzo Nobel. Die Aktien profitierten vom Einstieg der Investmentgesellschaft Cevian Capital, die sich rund drei Prozent an dem Spezialchemiekonzern gesichert hat.

Die weiteren wenigen Unternehmensnachrichten hinterließen kaum Spuren bei den Aktienkursen. Die Papiere von Air Liquide traten auf der Stelle, nachdem der Gasekonzern den Kauf des südkoreanischen Branchenkollegen DIG Airgas für 2,85 Milliarden Euro angekündigt hatte. Der Kaufpreis beinhalte eine hohe Bewertung, die angesichts der wachstumsstarken südkoreanischen Industriegasebranche aber gerechtfertigt erscheine, kommentierte James Hooper vom US-Analysehaus Bernstein Research die Transaktion. Eine Beeinträchtigung der Finanzierung des künftigen Wachstums und der Kapitalerträge sieht er durch die Transaktion nicht.

Beim Impfstoffhersteller Bavarian Nordic stand nach Zahlen ein knappes Plus zu Buche. Die Dänen konnten im ersten Halbjahr den Umsatz um ein Drittel steigern und engten die Umsatzzielspanne für das Jahr ein./gl/jha/