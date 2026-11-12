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Aktien Europa: Märkte setzten Aufwärtsbewegung fort

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag weiter zugelegt. "Bessere Wirtschaftsdaten, ein Gaspreisrückgang um ein Fünftel, Brent-Öl nahe 90 Dollar und der Renditeabstand deutscher zu französischen Anleihen, der wieder unter 150 Basispunkte sinkt", nannte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank als Gründe für die Stärke. Die Führungskrise beim Halbleiterkonzern Nvidia trat angesichts dieser Rahmenbedingungen etwas in den Hintergrund.

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Der EuroStoxx 50 stieg am Mittag um 0,33 Prozent auf 6.414,49 Punkte. Außerhalb des Euroraums gewann der britische FTSE 100 0,33 Prozent auf 10.870,97 Punkte hinzu. Der Schweizer Leitindex SMI zog um 0,73 Prozent auf 15.162,70 Punkte an.

Damit blieben die Turbulenzen beim Halbleiterkonzern NVIDIA auf den Technologiesektor beschränkt. Das Schwergewicht ASML (ASML NV) belastete diesen mit einem Verlust von 1,9 Prozent. Laut US-Medienberichten könnte sich schon bald die Zukunft von Firmenchef Jensen Huang entscheiden, der nach einer Affäre mit einer möglichen chinesischen Spionin unter Druck steht. Der Verwaltungsrat des in Kalifornien ansässigen Konzerns schaltete sich am Mittwoch (Ortszeit) zu Beratungen zusammen, wie unter anderem die "New York Times" und das "Wall Street Journal" unter Berufung auf informierte Personen berichteten.

Besser sah es bei den Versicherern aus. Aktien von Zurich (Zurich Insurance) gewannen 1,2 Prozent. Analysten bewerten die Neunmonatszahlen in der Tendenz positiv. Nach Ansicht der Analysten von Vontobel sollte die anhaltend starke Wachstumsdynamik in den margenreichen Bereichen Global Specialty, Middle Market und Life Protection es Zurich ermöglichen, sämtliche Finanzziele für 2027 zu übertreffen.

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Nach oben ging es auch mit den Luxuswerten. Hier setzte mit Burberry ein etwas kleinerer Wert Akzente. Die Aktie gewann nach neuen Zahlen neun Prozent. Die Analysten von RBC lobten die über den Erwartungen liegende Marge. Angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen im Markt für Luxusgüter kämen die Zahlen bei Anlegern gut an.

Gewohnt solide Zahlen lieferte mit Rolls-Royce ein anderes britisches Unternehmen. Die Analysten von Jefferies bescheinigten dem Triebwerksbauer "Stärke auf ganzer Linie". Auch der Aktienrückkauf verlaufe schneller als geplant.

Nicht ganz so gut kamen die Zahlen von Telefonica an. Trotz über den Erwartungen liegender Kennziffern und einem erhöhten Ausblick ging es um 2,3 Prozent nach unten. Die Analysten von Berenberg verwiesen auf die Schwäche des deutschen Marktes./mf/stk

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