Aktien Europa: Ölpreisrückgang ermöglicht Kursgewinne

21.09.26 11:51 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen starten am Montag erholt in eine möglicherweise richtungsweisende Woche. Wieder sinkende Ölpreise stützten die Kurse und überlagerten die politische Unsicherheit, die in Deutschland nach erneuten Landtagswahlen entstanden ist. Vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen kommt neue Hoffnung auf neue diplomatische Bemühungen zur Entschärfung der Situation im Nahen Osten auf.

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Der EuroStoxx 50 stieg gegen Mittag um 1,31 Prozent auf 6.317,73 Punkte. Außerhalb der Eurozone ging es für den britischen FTSE 100 um 0,75 Prozent auf 10.739,55 Zähler nach oben. Der Schweizer Leitindex SMI legte 0,88 Prozent auf 13.906,97 Punkte zu.

US-Präsident Donald Trump erklärte gegenüber Fox News, er wäre am Rande der Generalversammlung, die am Dienstag beginnt, "wahrscheinlich" bereit zu einem Treffen mit dem iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian. Außerdem nährte das geplante Gipfeltreffen zwischen Trump und Chinas Xi Jinping die Hoffnung auf eine Lösung der Nahost-Konflikte.

Besonders begehrt waren Aktien aus dem Technologiesektor, denn US-Präsident Donald Trump will die Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) in den USA weiter beschleunigen - trotz wachsender Warnungen vor existenziellen Risiken. Aktien von ASML (ASML NV) und Infineon waren vor diesem Hintergrund im EuroStoxx die führenden Werte.

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Der Sektorindex Stoxx Europe 600 Technology schaffte es erstmals seit Ende August wieder über seine 21-Tage-Line, worin viele Anleger ein kurzfristig positives Signal sehen. Vertreter der USA und Chinas äußerten sich außerdem optimistisch über Gespräche, die zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt auch zum KI?Thema geführt werden. "Wir wollen eine gemeinsame Vision hinsichtlich gemeinsamer Ziele und gemeinsamer Bedrohungen", sagte US-Finanzminister Scott Bessent.

Aus dem erweiterten Technologisektor schnellten in Zürich die Aktien von AMS-Osram (ams) um 16 Prozent hoch. Der Sensoren- und Halbleiterhersteller hat im Bereich des KI-Ausbaus einen technologischen Durchbruch bei Dünnschicht-Oberflächenemittern (VCSELs) erzielt, indem mit dem Partner BizLink eine steckerbasierte Multicore-Faserlösung demonstriert wurde.

Etwas hinter den Tech-Werten bewegte sich in der Branchentabelle der Bankensektor, der unter anderem von einem Anstieg um drei Prozent bei der Societe Generale (Société Générale (Societe Generale)) angeführt wurde. Die französische Bank peilt mittelfristig eine deutlich höhere Eigenkapitalrendite an und gab außerdem bekannt, dass bis zum Jahr 2029 mindestens 21 Milliarden Euro in Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe gesteckt werden sollen.

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Eine sehr negative Ausnahme war Novo Nordisk mit einem Rückschlag um fünf Prozent. Bis 2030 werde zwar ein durchschnittliches Wachstum auf Augenhöhe mit der Konkurrenz avisiert, so ein Marktteilnehmer. Das seien aber die Jahre vor der Patentklippe des Wirkstoffs Semaglutid, die ein wichtiger Sorgenfaktor bleibe. Die Skeptiker monierten zudem die Bewertung.

Im Logistikbereich fiel Kühne & Nagel (Kühne + Nagel International) in Zürich an der Schweizer Börse mit einem Anstieg um 5,3 Prozent positiv auf. Der Konzern sorgte mit der Vereinbarung einer langfristigen strategischen Zusammenarbeit mit dem Online-Riesen Amazon für etwas KI-Fantasie unter seinen Anlegern./tih/stk