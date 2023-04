Aktien Europa Schluss: Anleger gehen in Deckung

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen sind am Mittwoch wegen Konjunktursorgen ins Minus abgerutscht. Schwache Wirtschaftsdaten aus den USA wurden am Nachmittag dafür verantwortlich gemacht, dass aus einer zuvor noch relativ robusten Entwicklung meist noch klare Verluste wurden. In New York gerieten vor allem die Technologiewerte unter Druck.

Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) verlor 0,39 Prozent auf 4298,36 Punkte. Der französische CAC 40 gab mit am Ende 7316,30 Punkten auch um 0,39 Prozent nach. Der britische FTSE 100 war eine positive Ausnahme, er legte um 0,37 Prozent auf 7662,94 Punkte zu.

Der ISM-Index für den US-Dienstleistungssektor sackte überraschend deutlich ab. Mit 51,2 Zählern liegt er aber immer noch über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Außerdem waren die Daten des Jobdienstleisters ADP kein guter Vorbote für den an diesem Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht der US-Regierung, der von der Notenbank Fed genau analysiert wird./tih/he