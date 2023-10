Aktien Europa Schluss: Anleger gehen vor Wochenende auf Nummer sicher

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Die Kursverluste im Technologiesektor und in der Finanzbranche belasteten die Börsen. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) als Leitindex für die Eurozone verlor 1,48 Prozent auf 4136,12 Punkte und gab damit den bisherigen Wochengewinn vollständig wieder her.

Michael Hewson vom Broker CMC Markets begründete die Kursverluste mit der Vorsicht der Anleger vor einer Zuspitzung des Konflikts zwischen Israel und der palästinensischen Hamas am Wochenende. "Investoren scheinen die Haltung 'Safety First' einzunehmen", so der Analyst. "Anleger nehmen vor dem Wochenende Reißaus", sagte auch Analyst Timo Emden von Emden Research. In der kommenden Woche dürften die geopolitischen Unsicherheiten die Investoren weiter beschäftigen

Der französische CAC 40 sank am Freitag um 1,42 Prozent auf 7003,52 Zähler, während der britische FTSE 100 dank starker Rohstoffwerte um 0,59 Prozent auf 7599,60 Punkte weniger deutlich nachgab./bek/he