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Aktien Europa Schluss: Anleger halten vor dem Wochenende die Füße still

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Nach den überschaubaren Vortagesgewinnen haben die Anleger an den europäischen Börsen am Freitag eine abwartende Haltung eingenommen. Die wichtigsten Aktienindizes bewegten sich kaum vom Fleck. "In den vergangenen Handelswochen kamen die negativen Impulse aus der geopolitischen Gemengelage oft über die Wochenenden und stellten die Investoren montags vor vollendete Tatsachen", schrieb Marktstratege Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets.

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Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,16 Prozent auf 6.392,93 Punkte. Außerhalb des Euroraums legte der Schweizer Leitindex SMI minimal auf 14.395,94 Punkte zu. Der britische FTSE 100 verharrte nahezu bei 10.831,09 Punkten.

Der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht für August lieferte kaum Impulse. Die Beschäftigtenzahl war zwar deutlich stärker gestiegen als erwartet. Dies erhöht laut Ökonomen aber die Wahrscheinlichkeit für eine baldige Anhebung des Leitzinses durch die US-Notenbank Fed. Höhere Zinsen wiederum verringern die Attraktivität von Aktien gegenüber festverzinslichen Wertpapieren./la/zb

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