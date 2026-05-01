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Aktien Europa Schluss: Anleger machen nach jüngsten Gewinnen Kasse

07.05.26 18:00 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Erholung sind Europas wichtigste Aktienmärkte am Donnerstag eingeknickt. Der EuroStoxx 50 schloss 0,90 Prozent tiefer bei 5.972,65 Punkten. Außerhalb der Eurozone verlor der Zürcher SMI 1,11 Prozent auf 13.135,43 Zähler. Der FTSE 100 in London gab vor allem aufgrund schwacher Ölwerte um 1,55 Prozent auf 10.276,95 Punkte nach.

Eine Einigung über ein Ende des Kriegs mit dem Iran ist nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump in den kommenden Tagen möglich. Zugleich aber drohte er dem Land in einem Gespräch mit dem Sender PBS erneut: Falls es keine Einigung gebe, müsse man wieder damit anfangen, den Iran "in Grund und Boden zu bombardieren". Der Iran wies Berichte über eine bevorstehende Einigung als überzogen zurück. Ein US-Verhandlungsvorschlag werde geprüft.

Die Ölpreise fielen am Donnerstag aufgrund von Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahost-Konflikt den dritten Tag in Folge. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete zuletzt rund 98 US-Dollar. Das waren rund drei Prozent weniger als am Vortag./edh/he