Aktien Europa Schluss: Anleger machen nach Rally Kasse

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - An Europas Börsen haben die Anleger nach der jüngsten Erholungsrally erst einmal Kasse gemacht. Den Anlass dafür lieferte der amerikanisch-chinesische Handelsstreit, der am Montag mit dem Inkrafttreten weiterer gegenseitiger Strafzölle nun auch offiziell die nächste Stufe erreichte. Zudem schürten Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi am Nachmittag Ängste vor steigenden Zinsen, welche tendenziell die Attraktivität von Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren schmälern.

Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) schloss 0,59 Prozent im Minus bei 3410,44 Punkten. Zuvor war der Leitindex der Eurozone zehn Handelstage in Folge gestiegen. In Paris sank der CAC 40 zu Wochenbeginn um 0,33 Prozent auf 5476,17 Punkte, während der Londoner FTSE 100 um 0,42 Prozent auf 7458,41 Zähler nachgab./gl/he