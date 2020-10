Aktien Europa Schluss: Anleger scheuen vor US-Weichenstellung weiter das Risiko

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Am europäischen Aktienmarkt haben sich die Anleger auch am Dienstag zurückgehaltenen. Die wichtigsten Indizes gingen wenig verändert aus dem Handel. Wie schon zu Wochenbeginn blieben die sich fortsetzende Hängepartie bei den Gesprächen in Washington über ein neues US-Konjunkturpaket und die Coronavirus-Infektionen die beherrschenden Themen. Ohne positive Nachrichten wurde beiden eine eher bremsende Wirkung beigemessen.

Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) schloss 0,45 Prozent tiefer bei 3227,87 Punkten. Am Vortag hatten massive technische Probleme an der Euronext-Börse (Euronext NV) noch die Kursfindungen bei Aktien zum Beispiel aus den Niederlanden und Frankreich beeinträchtigt.

Am Dienstag nun ging der Pariser Leitindex CAC 40 prozentual unverändert bei 4929,28 Punkten aus dem Handel. In London bewegte sich der FTSE 100 mit plus 0,08 Prozent bei 5889,22 Punkten kaum vom Fleck./la/he