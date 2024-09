Aktien Europa Schluss: Anleger treten etwas auf die Bremse - SMI im Plus

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Nach den Vortagesgewinnen haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Mittwoch mehrheitlich nachgegeben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,48 Prozent tiefer bei 4.916,89 Punkten. Außerhalb der Eurozone fiel der britische FTSE 100 um 0,17 Prozent auf 8.268,70 Zähler. Dagegen legte der Schweizer SMI dank klarer Kursaufschläge einiger Index-Schwergewichte um 0,83 Prozent auf 12.148,38 Punkte zu.

Mit den Abgaben in der Eurozone kehrte an den Märkten wieder Ernüchterung ein. "Die Begeisterung über Chinas neues Wachstumspaket erwies sich eher als Strohfeuer", hieß es in einer Einschätzung des Brokers Index Radar. "Zweifel an der Nachhaltigkeit der Maßnahmen kamen auf." Für Pessimismus gebe es unterdessen keinen Anlass. "Vor dem Hintergrund der weltweiten Lockerungsmaßnahmen der wichtigsten Notenbanken dürften sich temporäre Rücksetzer zumindest bis zum Jahresende weiterhin als Einstiegsgelegenheiten erweisen", prognostizierte der Broker./edh/men