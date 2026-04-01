Aktien Europa Schluss: Anleger zurückhaltend - Skepsis wegen Waffenruhe

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag mehrheitlich moderat nachgegeben. Nach den deutlichen Kursgewinnen am Vortag setzte sich eine vorsichtigere Einschätzung der Waffenruhe im Iran-Krieg durch. Das spiegelte sich auch in den gestiegenen Ölpreisen wider.

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Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Minus von 0,29 Prozent bei 5.896,29 Punkten. Außerhalb des Euroraums sank der britische FTSE 100 um 0,05 Prozent auf 10.603,48 Zähler. Dagegen stieg der schweizerische SMI um 0,35 Prozent auf 13.159,56 Punkte.

Genährt wurde die Anlegerskepsis von dem Umstand, dass die Straße von Hormus derzeit faktisch weiter geschlossen ist. Nur wenige Schiffe haben seit der Ankündigung der Waffenruhe die für den Rohöl- und Flüssiggas-Transport global wichtige Meeresenge passiert. Obendrein gab es massive Angriffe Israels im Libanon, weshalb der Iran nun droht, die mit den USA vereinbarte Feuerpause aufzukündigen. US-Präsident Donald Trump droht seinerseits ebenfalls mit einer neuen militärischen Eskalation, falls es nicht zu einem umfassenden Abkommen kommen sollte./edh/he