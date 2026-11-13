Aktien Europa Schluss: Aufwärtsdrang erlahmt nach starker Börsenwoche

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Nach einer starken Woche an Europas Aktienmärkten haben die Kurse am Freitag überwiegend leicht nachgegeben. Der Eurozone -Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,19 Prozent niedriger bei 6.386,86 Zählern. Mit einem Aufschlag von 3,5 Prozent war die Börsenwoche die stärkste seit April. Am Vortag hatte es der EuroStoxx 50 auf den höchsten Stand seit Ende August geschafft.

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"Schwächelt der KI-Sektor, performen Europas Aktienmärkte besser als die amerikanischen und asiatischen", sagte Robert Greil vom Bankhaus Merck Finck. Die Turbulenzen rund um den KI-Giganten Nvidia und mögliche politische Restriktionen für Chip-Exporte nach China lasteten am Freitag schwer auf den Kursen der US-Halbleiterbranche. "Der Marktfokus verschiebt sich gerade weg vom Wachstumsfokus hin in Richtung verlässlicher Qualität", so der Chefstratege.

Außerhalb des Euroraums legte der Londoner FTSE 100 um 0,36 Prozent auf 10.902,56 Zähler zu. Der Schweizer Leitindex SMI gab dagegen um 0,29 Prozent auf 15.106,12 Punkte nach. Allerdings hatte der SMI am Vortag nach einer fünfwöchigen fulminanten Kurs-Rally ein Rekordhoch erreicht./bek/he