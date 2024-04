Aktien Europa Schluss: Berichtssaison bringt Gewinne und starke Wochenbilanz

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag die Vortagsverluste wieder abgehakt. Gute Zahlen der US-Technologieschwergewichte Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) stützten vor dem Wochenende auf beiden Seiten des Atlantiks die Börsen.

Der EuroStoxx 50 gewann 1,37 Prozent auf 5006,85 Punkte hinzu. Der Eurozonen-Leitindex konnte seine Gewinne mit dem Start der US-Börsen ausbauen und ein Wochenplus von 1,8 Prozent über die Ziellinie bringen. Der französische CAC 40 stieg am Freitag um 0,89 Prozent auf 8088,24 Zähler. Der britische FTSE 100 kletterte um 0,75 Prozent auf 8139,83 Punkte. Er setzte damit seine jüngste Rekordrally fort.

Die gut verlaufende Berichtssaison überlagerte am Freitag auch die Erkenntnis, dass die Inflation in den USA hartnäckig bleibt. Der am Preisindex PCE gemessene Preisauftrieb fiel dort im März höher aus als erwartet. Constantin Lüer von der NordLB betonte, die Daten zementierten wohl die Haltung der Fed, den Leitzins nicht vorschnell senken zu wollen. Er fügte aber hinzu, dass diese Erkenntnis nicht wirklich neu sei./tih/he