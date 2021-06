Aktien Europa Schluss: Börsen behaupten sich gegen verdüsterte Zinsaussichten

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Aussicht auf einen möglicherweise strafferen Zins-Zeitplan der US-Notenbank Fed hat die Anleger an den wichtigsten Aktienmärkten in Kontinentaleuropa am Donnerstag nicht beunruhigt. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) schloss mit einem Plus von 0,15 Prozent bei 4158,14 Punkten. Der französische CAC 40 stieg um 0,20 Prozent auf 6666,26 Zähler.

Dagegen fiel der Londoner FTSE 100 um 0,44 Prozent auf 7153,43 Punkte. Börsianer führten dies jedoch vor allem auf die schwache Performance des Rohstoffsektors zurück. Ein stärkerer US-Dollar belastete die Rohstoffpreise./edh/he