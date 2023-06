Aktien Europa Schluss: Börsen berappeln sich

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europa wichtigste Aktienmärkte haben nach den klaren Verlusten der Vorwoche am Dienstag etwas Boden gutgemacht. Während Konjunktursorgen und Zinsängste am Vormittag einmal mehr die Kauflaune dämpften, verlieh die festere Eröffnung der New Yorker Wall Street am Nachmittag positive Impulse.

Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) schloss mit einem Plus von 0,58 Prozent bei 4305,26 Punkten. Der französische CAC 40 gewann 0,43 Prozent auf 7215,58 Zähler. Der britische FTSE 100 legte um 0,11 Prozent auf 7461,46 Punkte zu./edh/he