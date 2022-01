Aktien Europa Schluss: Börsen beschleunigen ihre Talfahrt

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die in den USA erwarteten geldpolitischen Straffungen haben am Montag den europäischen Börsen wieder schwer zugesetzt. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) weitete vor allem am Nachmittag seine Verluste im Sog der erneut abrutschenden New Yorker Börsen aus. Am Ende sackte er um 4,14 Prozent auf 4054,36 Punkte ab. Erst bei 4035 Punkten konnte er sich im Verlauf etwas stabilisieren. Dies war sein tiefstes Niveau seit Ende November.

Vor dem Leitzinsentscheid der Fed am Mittwoch und den in dieser Woche anstehenden Quartalszahlen großer US-Technologiekonzerne gingen die Anleger weiter aus dem Risiko. Börsianer ergänzten derweil als neuen Grund den Ukraine-Konflikt, der die Ängste der Anleger noch verstärke. Marktbeobachter Craig Erlam vom Broker Oanda äußerte daraufhin seine Bedenken an Aktien als Risikoanlage. "Der Mittwoch wird von großer Bedeutung sein. Die Fed muss das richtige Gleichgewicht zwischen der gefährlich hohen Inflation und dem Vermeiden weiterer Turbulenzen finden", so der Experte.

Der Ausverkauf zeigte sich in Europa an allen wichtigen Börsenplätzen. In Paris sackte der CAC 40 letztlich um 3,97 Prozent auf 6787,79 Punkte ab. Der britische FTSE 100 verlor 2,6 Prozent auf 7297,15 Zähler./tih/he