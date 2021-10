Aktien Europa Schluss: Börsen bleiben dank Berichtssaison im Vorwärtsgang

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag an ihre jüngsten Gewinne angeknüpft. Gute internationale Vorgaben mit einer anhaltenden Rekordrally an der Wall Street stützten ebenso wie überwiegend gute Quartalszahlen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) stieg um 0,85 Prozent auf 4223,97 Punkte auf den höchsten Stand seit sieben Wochen.

Unter den großen Länderbörsen rückte der französische Cac-40-Index (CAC 40) um 0,80 Prozent auf 6766,51 Zähler vor. Der britische FTSE 100 kletterte außerdem um 0,76 Prozent auf 7277,62 Punkte vor.

"Getrieben von einer bislang starken Berichtssaison und der Hoffnung auf eine Fortsetzung dieser steigen die Börsen rund um den Globus weiter", kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets das Handelsgeschehen. Die Jahresendrally sei am Laufen und es gehöre nicht viel Fantasie dazu, noch in diesem Jahr auch Hierzulande erneute Hochs zu erwarten./tih/he