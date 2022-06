Aktien Europa Schluss: Börsen können kräftige Gewinne nicht halten

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Von einer anfangs kräftigen Kurserholung an Europas Börsen ist am Montag nicht allzu viel übrig geblieben. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) als Leitindex für die Eurozone hatte am Montag im frühen Handel noch um bis zu 1,8 Prozent zugelegt, gab die Gewinne im weiteren Verlauf jedoch überwiegend wieder ab. Am Schluss stand für den Index noch ein Plus von 0,16 Prozent auf 3538,88 Punkte zu Buche.

Die Investoren stellten sich unverändert die Frage, ob die Inflation einen Höhepunkt erreicht hat "und damit auch die Zinserwartungen und die wirtschaftliche Untergangsstimmung", schrieb Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Aufschluss hierüber könnten europäische Verbraucherpreise im Juni geben, die im weiteren Verlauf der Woche veröffentlicht werden. Die Inflation müsste sich laut Erlam derart verlangsamen, dass die Notenbanken die Wirtschaft mit ihren Zinserhöhungen nicht in eine Rezession schicken.

Der französische CAC 40 gab am Montag um 0,43 Prozent auf 6047,31 Punkte nach. Der britische FTSE 100 stieg dagegen um 0,69 Prozent auf 7258,32 Zähler. Hier sorgten die Gewinne der Bergwerksgesellschaften für Rückenwind, deren Kurse profitierten von steigenden Rohstoffpreisen./bek/men