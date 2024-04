Aktien Europa Schluss: Börsen verlieren Schwung nach US-Inflationsdaten

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte sind am Mittwoch von einer überraschend hohen Inflation in den USA gebremst worden. Der EuroStoxx 50 war gegen Mittag noch um 0,9 Prozent gestiegen, fiel nach den US-Daten deutlich ins Minus und berappelte sich im späten Handel wieder etwas. Letztlich gewann der Eurozonen-Leitindex 0,20 Prozent auf 5000,83 Punkte. Der französische CAC 40 sank um 0,05 Prozent auf 8045,38 Zähler. Der britische FTSE 100 zog um 0,33 Prozent auf 7961,21 Punkte an.

Im März beschleunigte sich der Preisauftrieb in den USA unerwartet deutlich. Die Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,5 Prozent. Die Kerninflationsrate verharrte auf ihrem hohen Niveau von 3,8 Prozent. "Mit einem Anstieg der US-Inflationsrate war gerechnet worden, das Ausmaß des monatlichen Preisauftriebs liegt aber über den Erwartungen und so werden die Zweifel an dem erwarteten Zinssenkungspfad der US-Notenbank Fed größer", kommentierten die Experten von Helaba./edh/he