Aktien Europa Schluss: Britische Börse schwächelt - Ansonsten Feiertagsruhe

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Mit Ausnahme der Börse Großbritanniens hat an den europäischen Aktienmärkten am Mittwoch Feiertagsruhe geherrscht. Der FTSE 100 beendete den insgesamt recht ruhigen Handelstag nach einem zunächst freundlichen Verlauf mit negativem Vorzeichen. Die Freude über positive Geschäftsberichte wurde am Nachmittag vom steigenden Pfund überschattet. Überraschend schwache Stimmungsdaten aus dem Verarbeitenden Gewerbe der USA hatten auf den US-Dollar gedrückt und so der britischen Währung Auftrieb gegeben. Aktien exportorientierter Unternehmen kann dies belasten..

Der britische Leitindex ("Footsie") schloss mit einem Abschlag von 0,44 Prozent auf 7385,26 Punkte./ck/he