Aktien Europa Schluss: Deutliche Verluste - Einzelhändler und US-Börsen belasten

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag ihre leichte Erholung vom Mittwoch wieder abgebrochen. Enttäuschende Geschäftszahlen aus dem Einzelhandelssektor und deutliche Kursverluste an der tonangebenden Wall Street setzten die wichtigsten Börsenbarometer der Region stark unter Druck. Am US-Aktienmarkt ließ die Furcht vor weiter steigenden Zinsen im Kampf gegen die hohe Inflation vor allem die konjunktursensiblen Technologiewerte einmal mehr absacken.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) fiel um 1,69 Prozent auf 3279,04 Punkte, nachdem er im Handelsverlauf auf den tiefsten Stand seit November 2020 abgesackt war. Der französische CAC 40 verlor 1,53 Prozent auf 5676,87 Zähler und der britische FTSE 100 büßte 1,77 Prozent auf 6881,59 Punkte ein./la/he