Aktien Europa Schluss: Die Vorsicht kehrt zurück

GO

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Nach US-Arbeitsmarktdaten: DAX schließt im Minus -- Amazon streicht mehr als 18.000 Stellen -- Silvergate, Apple, T-Mobile US, Conti, Südzucker, MorphoSys, SYNLAB, Ryanair im Fokus

First Abu Dhabi Bank hat offenbar kein Interesse an Standard Chartered mehr. Airbus lieferte 2022 wohl 663 Maschinen aus. Ford verzeichnet 2022 leichten Absatzrückgang in den USA. Dermapharm wird wohl nur unteres Ende der Prognosen erreichen. AIXTRON hat Umsatzziel 2022 wohl erreicht. ADP-Bericht zeigt robusten US-Arbeitsmarkt.