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Aktien Europa Schluss: Dritter Aufwärtstag in Folge - KI-Sorgen lassen nach

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EURO STOXX 50
6,393.39 EUR 65.52 EUR 1.04 %
News | Analysen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch erneut zugelegt. Für den Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 war es der dritte Aufwärtstag in Folge. Rückenwind lieferten abnehmende Sorgen mit Blick auf mögliche Überbewertungen von Aktien der Künstlichen Intelligenz.

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Der EuroStoxx 50 rückte um weitere 1,04 Prozent auf 6.393,39 Punkte auf den höchsten Stand seit zwei Monaten vor. An der Marke von 6.400 Zählern scheiterte das Börsenbarometer allerdings. Außerhalb des Euroraums gewann der Schweizer Leitindex SMI 0,11 Prozent auf 15.053,86 Punkte. Der britische FTSE 100 legte um 0,8 Prozent zu./bek/he

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