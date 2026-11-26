PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Donnerstag seine Verluste der vergangenen zwei Handelstage großteils wettgemacht. Zu verdanken ist dies in erster Linie den US-Börsen vom Vortag. Im zunächst sehr schwachen Handelsverlauf hatten sie eine beeindruckende Trendwende nach oben vollzogen, auch wenn die technologielastige Nasdaq-Börse den Mittwoch vor dem heutigen US-Feiertag Thanksgiving und dem verkürzten Handel am Freitag moderat im Minus beendet hatte.

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"Die Erholung zeigt eine steigende Risikobereitschaft, aber noch kein zurückgekehrtes Anlegervertrauen", äußerte sich Marktanalyst Maximilian Wienke vom Broker Etoro dennoch vorsichtig. "Vorerst wirkt die Bewegung wie eine technische Gegenreaktion auf den Ausverkauf." Für einen nachhaltigen Aufwärtstrend müssten Anleger wieder stärker an die Gewinne und Renditen der KI-Investitionen glauben.

Mit einem Plus von 2,04 Prozent auf 6.014,74 Punkte beendete der Leitindex der Eurozone den Tag, nachdem er am Dienstag und Mittwoch in Summe drei Prozent eingebüßt hatte./ck/stk