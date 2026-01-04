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Aktien Europa Schluss: Erholung - EuroStoxx bricht auf Monatssicht ein

31.03.26 18:23 Uhr
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EURO STOXX 50
5.569,7 PKT 27,9 PKT 0,50%
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PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die wichtigsten europäischen Börsen haben sich am Dienstag etwas weiter von ihren Verlusten im Zuge des Iran-Kriegs erholt. Die Optimisten am Markt klammern sich aktuell an die Hoffnung, dass der Krieg im Nahen Osten bald enden könnte. Laut dem "Wall Street Journal" soll sich US-Präsident Donald Trump gegenüber seinen Beratern bereit erklärt haben, den Krieg zu beenden. Dies solle geschehen, selbst wenn die strategisch wichtige Straße von Hormus weiterhin weitgehend gesperrt bleibe.

Der EuroStoxx 50 gewann 0,50 Prozent auf 5.569,73 Punkte. Auf Monatssicht ergibt dies ein Minus von 9,3 Prozent. Das ist der größte Einbruch seit März 2020, als die Corona-Pandemie die Märkte auf Talfahrt geschickt hatte.

In Zürich stieg der SMI am Dienstag um 0,85 Prozent auf 12.776,79 Punkte. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,48 Prozent auf 10.176,45 Punkte nach oben./la/he

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