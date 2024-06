Aktien Europa Schluss: Erholung gewinnt an Schwung vor großem Verfall

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag die am Vortag unterbrochene Erholung wieder aufgenommen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 1,27 Prozent auf 4947,73 Punkte. Zur Wochenmitte hatte der Index noch nachgegeben.

Ein Händler vermutete, dass Investoren sich mit den Aktienkäufen bereits für den sogenannten großen Verfall an den Derivatebörsen positioniert haben könnten. Dort laufen am Freitag Terminkontrakte und Optionen auf die großen Börsenindizes aus. Anleger versuchen, die Indizes in die für sie vorteilhafte Richtung zu bewegen. Das sorgt oftmals für erratische Bewegungen. Beim EuroStoxx 50 könnte dann die runde Marke von 5000 Zählern im Fokus stehen, so der Händler.

Für den französischen CAC 40 ging es am Donnerstag um 1,34 Prozent auf 7671,34 Zähler nach oben. Der britische FTSE 100 blieb mit plus 0,82 Prozent auf 8272,46 Punkte etwas zurück./bek/jha/