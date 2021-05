Aktien Europa Schluss: Erholung vom jüngsten Rückschlag

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Börsen haben am Donnerstag wieder Fahrt aufgenommen und dabei von einem freundlichen Börsenumfeld profitiert. Rückenwind kam von der tonangebenden Wall Street, wo robuste Daten vom Arbeitsmarkt die nach wie vor existierenden Sorgen um die Entwicklung von Inflation und Zinsen in den Hintergrund rückten. Die Anleger setzten darauf, dass die US-Notenbank die insgesamt immer noch fragile Konjunktur auch weiterhin mit milliardenschweren Anleihekäufen stützen dürfte.

Nach seinem jüngsten Rückschlag vom höchsten Stand seit 2008 zog der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) nun um 1,60 Prozent auf 3999,91 Punkte an. In Paris stieg der CAC 40 um 1,29 Prozent auf 6343,58 Zähler. Der FTSE 100 in London gewann 1,00 Prozent auf 7019,79 Punkte./la/he