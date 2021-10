Aktien Europa Schluss: EuroStoxx 50 erholt sich etwas - Danone unter Druck

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Wochenauftakt haben sich Europas große Aktienmärkte am Dienstag wenig bewegt. Zwar schloss der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) mit 0,37 Prozent im Plus bei 4166,83 Punkten. Die Börsen in Paris und Zürich schlossen dagegen leicht im Minus. "Die Sorgen um eine weiter nachlassende Konjunkturerholung in den USA, Europa und China belasten zunehmend die Aktien aus Europa", stellte Marktexperte Andreas Lipkow von Comdirect fest.

Der französische CAC 40 gab um 0,05 Prozent auf 6669,85 Zähler nach, gebremst vor allem von einem hohen Kursverlust der Danone-Aktie. Der Lebensmittelriese leidet unter steigenden Kosten. Der britische FTSE 100 schloss 0,19 Prozent höher bei 7217,53 Punkten./bek/he