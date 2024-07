Aktien Europa Schluss: EuroStoxx 50 misslingt Stabilisierung

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der Stabilisierungsversuch des EuroStoxx 50 am Donnerstag ist missglückt. Die moderat positiven Impulse durch den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) verpufften mit der Handelseröffnung in New York. Zum Börsenschluss notierte der Leitindex der Eurozone 0,44 Prozent im Minus bei 4.870,12 Punkten - es war der vierte Verlusttag in Folge. Als Belastung erwies sich weitere Gewinnmitnahmen bei Schwergewicht ASML (ASML NV).

Einen Abschlag von 0,70 Prozent auf 12.247,61 Punkte verzeichnete der vortags robuste schweizerische Swiss Market Index (SMI) (SMI). Dazu trug ein Kursrutsch von ABB (ABB (Asea Brown Boveri)) bei. Dagegen verabschiedete sich der französische CAC 40 am Donnerstag mit einem Plus von 0,21 Prozent auf 7.586,55 Punkte. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,21 Prozent auf 8.204,89 Zähler bergauf. Schon am Donnerstag hatten sich beide Indizes besser gehalten als der Eurozonen-Leitindex./gl

Die EZB ließ zwar trotz der zuletzt gesunkenen Inflation im Euroraum die Zinsen unverändert. Viele Ökonomen erwarten aber, dass sie bei ihrer nächsten Sitzung Mitte September die Zinsen senken wird./gl/he