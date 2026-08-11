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Aktien Europa Schluss: EuroStoxx auf Rekordhoch - Nahost-Entspannung

Werte in diesem Artikel
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EURO STOXX 50
6,551.22 EUR 15.60 EUR 0.24 %
News | Analysen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Friedenssignale im Iran-Krieg haben die europäischen Börsen am Dienstag zeitweise klar beflügelt. Der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Asif sagte, die Zeichen der vergangenen Tage würden darauf hindeuten, dass die USA und der Iran "kurz vor einer Art Einigung stehen". Daraufhin sanken die Ölpreise, was die Anleger freute.

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Von der Entwicklung profitierte der EuroStoxx 50 mit einem Rekordhoch. Aus dem Handel ging der Leitindex für die Eurozone mit einem Plus von 0,24 Prozent auf 6.551,22 Punkten.

Außerhalb der Euroregion stieg auch der schweizerische Leitindex SMI auf einen Höchststand. Offenbar war das für Anleger aber zu viel Höhenluft, denn zum Handelsende stand ein Minus von 0,40 Prozent auf 14.575,25 Punkte zu Buche. Der britische FTSE 100 gab nach zwischenzeitlichen Gewinnen um 0,17 Prozent auf 10.844,19 Zähler nach./ajx/he