DAX 26.570 +0,8%ESt50 6.486 +0,9%MSCI World 4.993 +0,4%Top 10 Crypto 10,09 -3,6%Nas 26.445 -0,4%Bitcoin 67.027 -2,7%Euro 1,1586 -0,6%Öl 89,4 -0,4%Gold 4.482 -2,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Aktien Europa Schluss: EuroStoxx baut Plus nach Warsh-Aussagen aus

Werte in diesem Artikel
Indizes
EURO STOXX 50
6,485.67 EUR 60.94 EUR 0.95 %
News | Analysen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Freitag mit Gewinnen geschlossen. Sie erholten sich damit vom schwachen Vortag. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 baute nach Signalen von US-Notenbankchef Kevin Warsh für eine Leitzinserhöhung mit 6.485,67 Punkten sein Plus auf 0,95 Prozent aus. Damit legte er auf Wochensicht um knapp 0,4 Prozent zu.

Werbung

Beim Londoner FTSE 100 reichte es am Freitag nur für einen Anstieg um 0,29 Prozent auf 10.824,26 Zähler. Der Züricher SMI gewann 0,11 Prozent auf 14.399,77 Punkte./gl/he

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.