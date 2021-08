Aktien Europa Schluss: EuroStoxx erstmals wieder seit 2008 über 4200 Punkte

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Inflationsdaten aus den USA haben am Mittwoch für weiter steigende Börsen auch in Europa gesorgt. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) überwand erstmals wieder seit Anfang 2008 die Hürde von 4200 Punkten. Der französische Leitindex CAC 40 näherte sich zudem noch ein Stück weiter seinem Rekordhoch aus dem Jahr 2000 an.

Die US-Inflationsrate im Juli habe die Befürchtungen nicht übertroffen, begründete Marktanalyst Neil Wilson von Markets.com die weiterhin moderat zunehmende Risikofreudigkeit der Anleger. Die Inflation bleibe zwar, aber das dürfte die US-Notenbank aktuell nicht mehr sorgen als bisher auch. "Im Gegenteil", so schrieb er: Sollte es zu einer Verlangsamung des Preisanstiegs kommen, dürfte dies es der Fed ermöglichen, etwas später mit der Reduzierung ihrer Anleihekäufe anzufangen.

Der Leitindex der Eurozone beendete den Tag mit einem Aufschlag von 0,44 Prozent auf 4206,33 Punkte. Der Cac 40 legte um 0,55 Prozent auf 6857,99 Punkte zu. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,83 Prozent auf 7220,14 Punkte nach oben./ck/he