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Aktien Europa Schluss: EuroStoxx gibt wieder nach - Züricher SMI legt weiter zu

Werte in diesem Artikel
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EURO STOXX 50
6,167.01 EUR -34.20 EUR -0.55 %
News | Analysen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 ist nach zwei Gewinntagen in Folge wieder etwas unter Druck geraten. Der Eurozonen-Leitindex drehte am Dienstag nach einem positiven Handelsstart ins Minus und schloss 0,55 Prozent tiefer bei 6.167,01 Punkten. Als Belastung erwiesen sich leichte Kursverluste in New York und der weitere Anstieg des europäischen Gaspreises.

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Außerhalb der Euroregion grenzte der SMI anfängliche Gewinne deutlich ein und ging noch 0,36 Prozent höher bei 13.927,52 Punkten aus dem Handel. Der Schweizer Leitindex profitierte damit letztlich von den Zuwächsen defensiver Schwergewichte, nachdem er bereits zu Wochenbeginn zugelegt hatte. Der britische FTSE 100 gab am Dienstag geringfügig auf 10.650,33 Punkte nach./la/he

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