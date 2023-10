Aktien Europa Schluss: EuroStoxx kommt nicht voran

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Auch am Donnerstag sind die wichtigsten europäischen Börsen nicht weiter gekommen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) schloss prozentual unverändert bei 4099,81 Punkten. Der französische CAC 40 trat mit plus 0,02 Prozent auf 6998,25 Punkte ebenfalls auf der Stelle. Etwas besser sah es für den britischen FTSE 100 mit plus 0,53 Prozent auf 7451,54 Punkte aus, nachdem er am Vortag allerdings auch etwas stärker nachgegeben hatte.

Anleger warten nun auf den US-Arbeitsmarktbericht für September, der am Freitag ansteht und ein wichtiger Signalgeber für die US- Geldpolitik ist. Laut dem Kapitalmarktstrategen Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets sollte dann die Reaktion der Renditen am Anleihemarkt darüber entscheiden, ob die Börse ein stabiles Fundament für eine Erholung zum Jahresende bauen werde oder die Kurse weiter sänken. Steigende Renditen bei Anleihen hatten den internationalen Börsen zuletzt merklich zugesetzt und festverzinsliche Papiere mehr und mehr zu einer Alternative zu Aktien gemacht./ajx/he