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Aktien Europa Schluss: EuroStoxx legt zu - Libanon und Dow-Rückenwind

04.06.26 18:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
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EURO STOXX 50
6.090,8 PKT 37,2 PKT 0,62%
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PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben sich am Donnerstag von ihren Vortagsverlusten erholt. Im Kontext der internationalen Börsen gab es Rückenwind von den US-Standardwerten, während in New York Gewinnmitnahmen den Technologiesektor belasteten. Ein Kriterium blieb der sinkende Ölpreis wegen neuer Hoffnung auf eine Waffenruhe im Libanon.

Der EuroStoxx 50 ging 0,82 Prozent höher bei 6.103,33 Punkten aus dem Handel. Außerhalb der Eurozone legte der schweizerische SMI um 0,93 Prozent auf 13.341,27 Punkte zu. Der britische FTSE 100 gewann 0,27 Prozent auf 10.360,32 Zähler. In den USA stieg der Dow Jones Industrial auf ein Rekordhoch, während der NASDAQ 100 dort um 0,7 Prozent fiel.

Die Lage im Nahen Osten bleibt trotz der Kursgewinne in Europa undurchsichtig. In den Iran-Verhandlungen erhöhte das US-Repräsentantenhaus den Druck, indem für den Abzug des Militärs aus den Kampfhandlungen gestimmt wurde. Zwischen Israel und dem Libanon gibt es zwar einen neuen Anlauf zur Umsetzung der bisher faktisch kaum wirksamen Waffenruhe, doch die Hisbollah-Miliz im Libanon lehnt die Bedingungen dafür ab./tih/he

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