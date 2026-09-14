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Aktien Europa Schluss: EuroStoxx leidet unter Konjunktur- und KI-Sorgen

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EURO STOXX 50
6,260.38 EUR -64.75 EUR -1.02 %
News | Analysen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Montag wieder den Weg nach unten eingeschlagen. Steigende Ölpreise und die Sicherheitsdebatte über Künstliche Intelligenz (KI) drückten auf die Stimmung. Der Leitindex der Eurozone verabschiedete sich 1,02 Prozent tiefer mit 6.260,38 Punkten aus dem Handel. Damit markierte er ein Tief seit Ende Juli - die Erholung vom Freitag ist passé.

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Außerhalb der Eurozone sah es besser aus. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,44 Prozent auf 10.697,57 Punkte bergauf, womit er an seine jüngste Stabilisierung anknüpfte. Ähnlich robust zeigte sich der Schweizer SMI, der sogar um 0,75 Prozent auf 13.878,54 Punkte zulegte. Beide Börsenbarometer profitierten von den robusten Aktienkursen der schwergewichtigen Pharma- (STOXX EU600 Health Care) und Lebensmittelkonzerne.

Europaweit zu den Gewinnern zählten zudem die ebenfalls defensiven Konsumgütertitel. Dagegen litten die Aktien der Bergbau- und Rohstoffunternehmen unter der Angst vor einer weltweiten Konjunkturabkühlung. Diese verschonte trotz der steigenden Ölpreise auch die Papiere der Öl- und Gaskonzerne nicht ganz./gl/jha/

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