Aktien Europa Schluss: EuroStoxx mit sattem Wochenplus - Rally aber erlahmt

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Erholungsrally an den europäischen Börsen hat zum Ende einer starken Woche an Zugkraft verloren. Weiter steigende Kurse in New York nach positiv aufgenommenen Jobdaten konnten am Freitag nicht mehr viel Wirkung entfalten. Anleger hoffen weiter auf ein Ende der Zinsspirale.

Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) rundete eine außerordentlich starke Woche mit dem fünften Gewinntag in Folge ab, wenn auch letztlich nur noch mit einem dünnen Plus. Mit einem Anstieg um 0,12 Prozent auf 4174,67 Punkte hat der Leitindex der Eurozone ein Wochenplus von vier Prozent eingefahren. Er beendete damit eine sechswöchige Durststrecke mit negativen Vorzeichen.

Auf Länderebene ging die Gewinnserie der vergangenen Tage vielerorts zu Ende. Der französische CAC 40 schloss 0,19 Prozent tiefer bei 7047,50 Zählern. Der britische FTSE 100 sank um 0,39 Prozent auf 7417,73 Punkte./tih/he