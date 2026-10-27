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Aktien Europa Schluss: EuroStoxx prescht ins Plus vor - London aber schwach

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EURO STOXX 50
6,164.69 EUR 48.46 EUR 0.79 %
News | Analysen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - In der Eurozone sind die Börsen am Dienstag dank einer Nachmittagsrally noch klar ins Plus vorgedrungen. Ein Indiz für eine wieder anziehende Risikobereitschaft der Anleger lieferten die US-Börsen mit den dort gefragten Technologiewerten. Am Tag vor dem US-Zinsentscheid war es auch gut für die Stimmung, dass die Ölpreise in der Hoffnung auf Diplomatie am Persischen Golf etwas nachgaben.

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Der EuroStoxx 50 ging 0,79 Prozent höher bei 6.164,69 Punkten aus dem Handel. Er knüpfte so an seine Erholung vom Tief seit Juni an, die zu Wochenbeginn bereits begonnen hatte.

An wichtigen Länderbörsen außerhalb der Eurozone war das Bild durchwachsen. Während der Schweizer SMI auf einen Anstieg um 0,40 Prozent auf 14.597,63 Punkte kam, blieb der britische FTSE 100 mit seinem Schlussstand von 10.686,54 Punkten klar in der Verlustzone stecken. Unter dem Einfluss einiger enttäuschender Quartalsberichte büßte der Londoner Leitindex am Ende 0,75 Prozent an Wert ein./tih/jha/

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