Aktien Europa Schluss: EuroStoxx rettet sich ins Plus - Verluste in London

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Donnerstag nach einer Berg- und Talfahrt an seine zur Wochenmitte erzielten Gewinne angeknüpft. Den Hoffnungen auf zusätzliche Geschäfte im Zuge des geplanten milliardenschweren Sondervermögens für Infrastruktur in Deutschland stand die Zurückhaltung der Anleger vor dem monatlichen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag gegenüber. Am Ende schaffte der Leitindex ein Plus von 0,57 Prozent auf 5.520,47 Punkte.

Außerhalb der Eurozone sank der Schweizer SMI um 0,64 Prozent auf 13.029,39 Zähler. Der britische FTSE 100 fiel um 0,83 Prozent auf 8.682,84 Punkte./la/ngu