Aktien Europa Schluss: EuroStoxx rettet sich nach deutlichen Verlusten ins Plus

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Dank der wieder anziehenden Wall Street hat der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) am Donnerstag anfänglich deutliche Verluste wettgemacht und ins Plus gedreht. Am tonangebenden US-Aktienmarkt hatte unter anderem der unerwartet deutliche Rückgang der Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für Kauflaune gesorgt.

Der EuroStoxx als Leitindex der Eurozone schloss 0,58 Prozent höher bei 3557,04 Punkten, nachdem er zwischenzeitlich erstmals seit einem Monat kurzzeitig unter die runde Marke von 3500 Punkten gerutscht war. In Paris gewann der Leitindex CAC 40 0,93 Prozent auf 5510,52 Zähler. Der Londoner Leitindex FTSE 100 aber schaffte angesichts des zuletzt wieder gestiegenen Pfunds nicht den Sprung in die Gewinnzone und ging 0,63 Prozent tiefer bei 6526,15 Punkten aus dem Handel./la/he