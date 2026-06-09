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Aktien Europa Schluss: EuroStoxx schüttelt mit starker Nasdaq Verlust ab

08.06.26 18:01 Uhr
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6.073,6 PKT 11,6 PKT 0,19%
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PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die deutliche Erholung der US-Technologiebörse Nasdaq hat auch den europäischen Aktienmärkten am Montag etwas Auftrieb gegeben. Die Lage im Nahen Osten rückte etwas in den Hintergrund. Dort attackierten sich der Iran und Israel erstmals seit Inkrafttreten einer Waffenruhe im April wieder gegenseitig, erklärten zuletzt aber, ihre Angriffe wieder einstellen zu wollen.

Der EuroStoxx 50 schüttelte am Nachmittag seine Verluste ab und schloss prozentual unverändert mit 6.062,29 Punkten. Damit blieb der Leitindex der Eurozone in der engen Handelsspanne der vergangenen zwei Wochen. Der britische FTSE 100 kam mit einem Plus von 0,05 Prozent auf 10.373,20 Punkte ebenfalls kaum von der Stelle. Der Schweizer SMI konnte mit 13.320,99 Punkten seinen Tagesverlust auf 0,50 Prozent eindämmen./gl/jha/

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