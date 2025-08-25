DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,67 -3,2%Dow44.769 -0,4%Nas21.088 -0,4%Bitcoin97.089 -1,0%Euro1,1609 -0,4%Öl67,51 +0,7%Gold3.339 -0,3%
Aktien Europa Schluss: EuroStoxx schwächer - FTSE 100 dagegen auf Rekordhoch

21.08.25 18:17 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
EURO STOXX 50
5.462,2 PKT -10,2 PKT -0,19%
Charts|News|Analysen
FTSE 100
9.309,2 PKT 21,1 PKT 0,23%
Charts|News|Analysen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag mehrheitlich leicht nachgegeben. Eine Ausnahme war erneut der britische Leitindex FTSE 100, der mit einem kleinen weiteren Anstieg ein Rekordhoch markierte. Insgesamt herrscht aber Zurückhaltung vor der am Freitag anstehenden Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell in Jackson Hole.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,19 Prozent tiefer mit 5.462,16 Punkten. In Zürich verlor der SMI 0,28 Prozent auf 12.241,67 Zähler. In London dagegen stieg der FTSE 100 (Footsie) um 0,23 Prozent auf 9.309,20 Punkte. Susannah Streeter, Leiterin Money & Markets bei Hargreaves Lansdown sprach von Umschichtungen weg von den US-Börsen, wobei Anleger wohl die "defensiven Qualitäten und Renditechancen" des britischen "Footsie" schätzten.

Die Zusammenkunft der Währungshüter in Jackson Hole betreffend, erklärte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets: "Acht von zehn Anlegern erwarten im September eine Zinssenkung der US-Notenbank. Bleiben morgen die Hinweise von Fed-Chef Powell darauf aus, dürfte der Aktienmarkt entsprechend unter Druck geraten."/ck/mis

