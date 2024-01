Aktien Europa Schluss: EuroStoxx stabil auf höchstem Stand seit 2001

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) hat sich am Montag stabil auf dem höchsten Niveau seit 2001 behauptet. Viel Bewegung gab es aber nicht, nachdem der Leitindex der Eurozone am Freitag erstmals wieder seit 23 Jahren die Marke von 4600 Punkten überwunden hatte. Immerhin hielt er sich über dieser Schwelle und beendete den Tag mit einem minimalen Plus von 0,08 Prozent auf 4639,36 Punkten.

Auf den allgemein hohen Börsenniveaus sind die Anleger vorsichtig, zumal in China die Immobilienkrise brisant bleibt und ein Ende der Konflikte im Nahen Osten nicht absehbar ist. Außerdem stehen in dieser Woche zahlreiche wichtige Konjunkturdaten und Ereignisse auf der Agenda, wie etwa die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch oder der Arbeitsmarktbericht der weltgrößten Volkswirtschaft USA am Freitag. Im Fokus steht inzwischen auch die Berichtssaison in Europa, die gerade Fahrt aufnimmt.

Auf Länderebene bewegten sich die wichtigsten Indizes ebenfalls kaum. So schloss der deutsche Dax (DAX 40) minimal schwächer, ebenso wie der britische FTSE 100, der um 0,03 Prozent auf 7632,74 Punkte nachgab.

Der französische CAC 40 legte dagegen um 0,09 Prozent auf 7640,81 Punkte zu und steht wieder ganz dicht unter seinem Rekordhoch. Das hatte er Mitte Dezember bei rund 7654 Punkten erreicht./ck/mis