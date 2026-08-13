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Aktien Europa Schluss: EuroStoxx verringert Plus auf hohem Niveau deutlich

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EURO STOXX 50
6,544.28 EUR 10.29 EUR 0.16 %
News | Analysen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag uneinheitlich geschlossen. Anleger werden nach einem bislang erfreulich verlaufenen August auf hohem Kursniveau offenbar etwas vorsichtiger. Zeitweise deutlich gesunkene Ölpreise waren am Donnerstag kein entscheidender Treiber.

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Der EuroStoxx 50, der am Vormittag noch knapp an sein Rekordhoch vom Vortag herangekommen war, verringerte bis zum Handelsende sein Plus auf 0,18 Prozent beim Stand von 6.545,47 Punkten.

Außerhalb des Euroraums gewann der schweizerische Leitindex SMI ebenfalls 0,18 Prozent auf 14.475,13 Punkte. Den britischen FTSE 100 belasteten schwache Rohstoffwerte, die ihrem jüngst guten Laut Tribut zollten. Aus dem Handel ging der "Footsie" mit einem Abschlag von 0,56 Prozent auf 10.772,67 Punkte./ajx/he

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