Aktien Europa Schluss: Freundlich vor US-Zinsentscheid - Cac erreicht Rekord

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - An den europäischen Börsen waren am Mittwoch zumeist weitere Kursgewinne angesagt. Die erst nach Handelsschluss anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed hielt die Risikobereitschaft der Anleger aber weiter in Grenzen. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) beendete einen recht zähen Handelstag 0,31 Prozent höher bei 4309,61 Punkten. Im Späthandel hatte er seine Bestmarke seit 2008 auf knapp 4310 Zähler gesteigert.

Unter den großen Länderbörsen sorgte vor allem der Handel in Paris für Aufmerksamkeit. Nach 21 Jahren schaffte es der CAC 40 Index, den alten Rekord aus dem Jahr 2000 zu übertreffen. Der französische Leitindex ging 0,34 Prozent höher bei 6950,65 Punkten und damit unweit seines Tageshochs aus dem Handel. Der britische FTSE 100 jedoch war eine negative Ausnahme, indem er um 0,36 Prozent auf 7248,89 Zähler nachgab./tih/he