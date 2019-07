Aktien Europa Schluss: Gewinne - Anleger verarbeiten EZB und Zahlenflut

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Anleger an Europas Börsen haben die Enttäuschung über die Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi am Freitag halbwegs verdaut. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) beendete den letzten Handelstag der Woche 0,41 Prozent höher bei 3524,47 Punkten. Dank seiner Stärke in der ersten Wochenhälfte hat der Leitindex der Eurozone im Vergleich zur Vorwoche 1,3 Prozent zugelegt.

Die Zahlenflut europäischer Unternehmen enthielt am Freitag neben viel Licht auch viel Schatten. Nachdem die Anleger am Vortag bei der EZB die konkreten Maßnahmen vermissten, blicken sie nun gespannt und durchaus mutig auf die in der kommenden Woche anstehende Sitzung der US-Notenbank Fed. Eine Zinssenkung durch die Amerikaner gilt dann am Markt als ausgemachte Sache.

Gemeinsam mit dem EuroStoxx ging es am Freitag auch für die wichtigsten Länderbörsen hoch. Der französische CAC 40 rückte um 0,57 Prozent auf 5610,05 Punkte vor. Der britische FTSE 100 gewann sogar 0,80 Prozent auf 7549,06 Zähler./tih/fba