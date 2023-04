Aktien Europa Schluss: Gewinne - Cac 40 mit Rekordhoch

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - An den wichtigsten Börsen Europas haben die Kurse am ersten Handelstag nach Ostern zugelegt. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) gewann am Dienstag 0,55 Prozent auf 4333,29 Punkte. Der französische CAC 40 erreichte im Verlauf gar ein Rekordhoch und schloss etwas darunter mit plus 0,89 Prozent auf 7390,28 Punkte. Beim britischen FTSE 100 stand ein Plus von 0,57 Prozent auf 7785,72 Punkte zu Buche.

Zinsangst spielte am Markt keine Rolle mehr und auch die politische Situation in Fernost belastete nicht. "Was die optimistischen Anleger derzeit so gar nicht interessiert, sind die zunehmenden Spannungen zwischen China und Taiwan", so Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Er warnte allerdings vor zu viel Gelassenheit: "Sollte die Gemengelage hier eskalieren, dürfte dies auch an der Börse nicht ohne Folgen bleiben. Eine Invasion Chinas hätte mehr als nur geopolitische Folgen."/ajx/he