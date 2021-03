Aktien Europa Schluss: Gewinne dank Rückenwind von der Wall Street

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - An Europas Börsen haben die Optimisten am Dienstag wieder die Oberhand. Auftrieb kam von den Börsen jenseits des Atlantiks: An der Wall Street ging die Rekordjagd in eine neue Runde, da die Anleger nach wie vor auf das billionenschwere Corona-Hilfspaket des neuen US-Präsidenten Joe Biden setzen.

Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) stieg um 0,55 Prozent auf 3850,96 Punkte, nachdem der Leitindex der Eurozone am Montag nach einer sehr starken Vorwoche letztlich minimal nachgegeben hatte. Der Pariser Leitindex CAC 40 legte am Dienstag um 0,32 Prozent auf 6055,43 Punkte zu. Für den Londoner FTSE 100 ging es um 0,80 Prozent auf 6803,61 Punkte nach oben./la/fba