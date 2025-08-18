DAX24.378 +0,8%ESt505.435 +0,9%Top 10 Crypto16,25 -4,4%Dow44.824 -0,2%Nas21.719 ±0,0%Bitcoin101.266 -3,9%Euro1,1637 -0,6%Öl66,76 +1,6%Gold3.337 -0,5%
Aktien Europa Schluss: Gewinne - EuroStoxx auf Fünfwochenhoch

14.08.25 18:10 Uhr
EURO STOXX 50
5.434,7 PKT 46,5 PKT 0,86%
PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag zugelegt. Die Marktteilnehmer warten mit Spannung auf das Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin an diesem Freitag, das eine mögliche Weichenstellung im Ukraine-Krieg sein kann. Preisdaten aus den USA hatten nur vorübergehend kursbremsende Wirkung. In den Vereinigten Staaten waren die Erzeugerpreise unerwartet stark gestiegen, Zinssenkungshoffnungen erhielten dadurch einen kleinen Dämpfer.

Der EuroStoxx 50 erreichte am Donnerstag den höchsten Stand seit fünf Wochen. Am Ende des Tages gewann der Leitindex der Euroregion 0,86 Prozent auf 5.434,70 Punkte. An den Börsen außerhalb des Euroraums ging es ebenfalls nach oben. Der Schweizer SMI kletterte über die Marke von 12.000 Punkten und schloss mit plus 0,19 Prozent auf 12.001,61 Zählern. Der britische FTSE 100 legte um 0,13 Prozent auf 9.177,24 Punkte zu./ajx/he

