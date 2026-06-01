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Aktien Europa Schluss: Gewinne - EZB und Trump belasten nicht

11.06.26 17:56 Uhr

ARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag durch die Bank zugelegt. Der Schwächeanfall nach dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) war nicht von Dauer. Rückenwind kam am Nachmittag zudem von den erholten New Yorker Märkten. Die Aktienkurse dies- wie jenseits des Atlantiks trotzten neuen Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen den Iran. Die Ölpreise zeigten sich schwankungsanfällig - zuletzt gaben sie ein wenig nach.

Der EuroStoxx 50 verabschiedete sich 0,78 Prozent fester mit 6.056,96 Punkten aus dem Handel. Damit machte der Eurozonen-Leitindex die Verluste der vergangenen zwei Tage wett. Er hängt aber weiter in einer engen Handelsspanne fest. Für den vortags stabilisierten britischen FTSE 100 ging es am Donnerstag um 0,48 Prozent auf 10.303,88 Punkte bergauf. Der seit Tagen starke Schweizer SMI gewann weitere 0,49 Prozent auf 13.529,65 Punkte./gl/jha/